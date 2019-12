"Scoppiò una maxi rissa durante il Carnevale", denunciati 4 minorenni

Rissa. Al termine delle indagini, la polizia ha denunciato quattro minori per una rissa scoppiata durante l'ultima edizione del Carnevale di Sciacca.

In piazza Scandaliato, sarebbe esplosa una rissa che aveva visto coinvolti diversi ragazzi. La polizia subito riuscì a bloccare solamente due giovani e uno di essi anche ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. L'attività investigativa ha consentito di individuare gli altri quattro giovani, tutti di Sciacca e minorenni, che sono stati adesso denunciati alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.