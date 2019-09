I volontari del Wwf tornano in campo: ripulita Rocca Regina

Senza sosta e instancabili, i volontari del Wwf Sicilia area Mediterranea hanno raccolto l'appello del comitato "Sciacca pulita" per un'azione di sensibilizzazione a Rocca Regina, all'ingresso del braccio Est del porto di Sciacca. Sono stati raccolti decine di sacchi di rifiuti di ogni genere, confermando la necessità di promuovere azioni di informazione da parte della pubblica amministrazione per sensibilizzare i cittadini e gli operatori del mare a seguire regole e modelli di comportamento adeguati.

Un passante, il solito disfattista, ha commentato l'azione dicendo che era lavoro inutile, perché domani sarebbe stato di nuovo tutto sporco. I volontari hanno risposto dicendo che non stavano agendo per il domani, ma per il dopodomani. "Sì, perché è con l’azione perseverante ed insistente, ripetuta e testarda, che si ottengono e si otterranno i risultati concreti - hanno detto i volontari del Wwf Sicilia - . Per un futuro nel quale i ragazzi possano avere speranze perché i 'grandi' di oggi e di ieri non sono stati capaci di fermarsi". Ed è per questo che i volontari volontari del Wwf insistono, perché sanno che dopodomani, quando il disfattismo sarà sconfitto, quando i cittadini avranno maturato una civiltà consapevole dell'essere, ci sarà un mondo migliore, pulito, sostenuto da normali buone pratiche.