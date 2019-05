"Asko" scova hashish all'interno di due case: scattano le segnalazioni

"Asko", l'unità cinofila che assieme alla polizia di Stato ha effettuato le perquisizioni, è riuscito a scovare "roba" in due abitazioni. I possessori dello stupefacente - hashish in maniera particolare - sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali consumatori abituali.

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno realizzato una serie di controlli tanto in centro urbano quanto in periferia per prevenire e reprimere sia lo spaccio di sostanze stupefacenti che il consumo. La presenza dell'hashish in quelle due abitazioni non è passata inosservata al fiuto di "Asko" che ha permesso, appunto, di ritrovare e sequestrare la droga.