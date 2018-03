Giornata europea della logopedia, le iniziative degli istituti Maugeri

Martedì è in programma Giornata europea della logopedia. Gli istituti clinici Maugeri della Sicilia (nell'Agrigentino sono a Ribera e Sciacca) sono impegnati in attività di sensibilizzazione e informazione di pazienti e familiari.

L'evento è dedicato ai pazienti con "bisogni comunicativi complessi".

“Si tratta - dice Angela De Palo, coordinatrice riabilitativa degli Istituti Maugeri - di fornire alla persona modalità il più possibile indipendenti di comunicazione e di massimizzarne le abilità e le opportunità di partecipazione negli ambienti di vita”. A volte si tratta di malattie rare, che comportano disabilità del linguaggio, come la sindrome di Angelman, quella di Rett, o quella di Lowe. Altre volte, a determinare il disturbo, sono sindromi genetiche, la Sindrome di Down o quella di George, certo le più note".

De Paolo aggiunge: “La realtà della Maugeri in Sicilia abbraccia un’utenza che parte dall’età pediatrica, con la presenza dell’ambulatorio riabilitativo pediatrico a Sciacca, che segue paralisi cerebrali infantili sindromi genetiche, autismo, all’età adulta, come a Mistretta, dove si lavora su pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica-SLA, mentre, ancora a Sciacca, e Ribera per tutte le altre patologie neurologiche acquisite come esiti di trauma cranico, ictus e patologie neurologiche degenerative come Sclerosi Multipla, Morbo di Parkinson”.