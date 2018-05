Trovati 24 cuccioli, il distretto Veterinario teme una nuova ondata di abbandoni

Cuccioli abbandonati. Sono ben 15 quelli che si trovano nel canile della Multiservice Bono dopo i 9 lasciati a Santa Margherita Belice. Il distretto Veterinario teme un’ondata di abbandoni proprio in questi giorni e lancia un appello soprattutto ai proprietari di cani.

"C’è anche la sterilizzazione farmacologica dei cani alla quale i proprietari possono fare ricorso se ritengono di non potersi occupare delle cucciolate – dice al Giornale di Sicilia Gino Raso, a capo dell’ambulatorio veterinario di Sciacca -. Chiaramente, si tiene conto di alcuni parametri. Si tratta di farmaci a base di estrogeni. Quello attuale è il momento nel quale troviamo le cucciolate. Il farmaco non fa andare la cagna in calore. Altrimenti, il problema può essere risolto alla radice con la sterilizzazione come avviene per i cani randagi".