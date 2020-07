Randagi avvelenati, ritrovate bustine topicida: l'Sos del sindaco

Bustine topicida. In contrada Santa Maria dove, nei giorni scorsi, è stata segnalata la presenza di più randagi morti, sono state ritrovate delle bustine topicida. A darne notizia è il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti che è tornata a condannare chi "ha compiuto tale gesto piuttosto che collaborare con l’amministrazione comunale e le associazioni di animalisti di Sciacca per diffondere la cultura della sterilizzazione, l’unica arma per combattere il fenomeno del randagismo”.

Il sindaco Francesca Valenti, che invita i cittadini a collaborare, già da oggi chiederà alla polizia municipale e alle forze dell’ordine un controllo ancora più attento del territorio.