Scazzottata con morto dopo lite fra vicini di casa, 66enne indagato per omicidio preterintenzionale

La scazzottata per un banale litigio condominiale, il malore e la morte. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per accertare se c'è un nesso fra l'aggressione e il decesso o se si è trattato di una sfortunata casualità anche alla luce del fatto che la vittima - un uomo di 64 anni - soffriva di patologie cardiache.

Il pubblico ministero Chiara Bisso, intanto, ha iscritto il vicino di casa dell'uomo, di due anni più grande, nel registro degli indagati ipotizzando a suo carico il reato di omicidio preterintenzionale. L'indagato, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Pennica, potrà avvalersi di un consulente tecnico di parte. Il magistrato della Procura conferirà l'incarico al medico legale Antonio Guajana.

La convocazione del consulente e delle parti è stata fissata per lunedì pomeriggio nell'ufficio del pm, a seguire sarà effettuata l'autopsia.La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio in via Petrarca. I due vicini di casa, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla polizia, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, avevano litigato per una banale questione legata allo smistamento della corrispondenza nella cassetta postale.

Dopo qualche parola di troppo, probabilmente anche a causa di vecchie ruggini sempre per questioni simili, sarebbero passati alle mani. Una vera e propria scazzottata nell'androne del condominio senza conseguenze, all'apparenza, gravi per nessuno dei due. Calmati gli animi, dopo la zuffa, i due ultrasessantenni sono rientrati nelle loro abitazioni. A quel punto uno dei due si sente male, si accascia al suolo e muore.

La polizia, avvisata dai familiari della vittima, ha prelevato il vicino di casa che è stato accompagnato nella vicina caserma Anghelone per essere interrogato. Dai primi accertamenti pare che ad uccidere il sessantaquattrenne, che soffriva di problemi cardiaci, sarebbe stato un infarto. La Procura, adesso, vuole vederci chiaro e accertare, attraverso l'autopsia, se i colpi ricevuti nell'aggressione possano avere provocato o meno la morte. Il reato ipotizzato è quello di omicidio preterintenzionale: l’ipotesi investigativa, in sostanza, è che l’uomo potrebbe essere morto come conseguenza non voluta dell’aggressione.