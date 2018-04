Scala dei Turchi, in azione anche i volontari per inibire l'accesso di turisti e visitatori

Il progetto per collocare la provvisoria passerella in legno – lunga 50 metri e larga 2 metri – che consentirà la fruizione della Scala dei Turchi è sul tavolo della Sovrintendenza. Entro poche settimane, forse anche meno, dovrebbe arrivare al Comune di Realmonte il via libera o il diniego per la sua collocazione. In attesa di capire, dunque, se, quella che sta per arrivare sarà una estate con Scala dei Turchi off-limits o meno, Guardia costiera e carabinieri stanno – a “suon” di sanzioni – cercando di eliminare, o almeno limitare, l’accesso abusivo – in totale violazione delle ordinanze del Municipio e della Capitaneria di porto – dei visitatori e dei turisti dall’area di ingresso tradizionale posta sul lato Est da Porto Empedocle. Lo steccato fisso, fatto in legno di castagno per ben armonizzarsi con lo scenario, è stato collocato a metà dello scorso dicembre. Da allora, è stato già più volte rinforzato. Eppure, turisti e visitatori – nonostante i rigidi controlli della Guardia costiera - continuano sistematicamente a violare le transenne e a percorrere una discesa che non dovrebbero. E questo perché, lo scorso dicembre appunto, dalla parte alta del costone vicino alla Scala dei Turchi si sono staccati e sono precipitati dei massi di calcarenite.

“Dal primo maggio a settembre, per tutta l’estate, esattamente per come era accaduto lo scorso anno – ha spiegato il sindaco di Realmonte, Lillo Zicari, - ci saranno due volontari in servizio la mattina e altrettanti il pomeriggio, sette giorni su sette. Lo scorso anno era un servizio di informazione e prevenzione, quest’anno i volontari si dovranno occupare anche di inibire l’accesso dall’area vietata. Verrà collocato anche un gazebo. Ho chiesto anche al proprietario del terreno in alto di transennare ed evitare che i visitatori possano scendere da un’area pericolosissima. La Scala dei Turchi è certamente più bella e inedita da vedere senza nessuno che vi passeggi sopra. Restiamo intanto in attesa della decisione della Sovrintendenza sulla passerella, mentre il progetto della Protezione civile per collocare la rete paramassi è ancora in fase di approvazione. Certamente non è un’operazione, quest’ultima, che potrà essere fatta durante il periodo estivo”.