Sassi lanciati contro le finestre dell'asilo, è "caccia" ai vandali

Tiro al bersaglio contro le finestre della scuola dell'infanzia "Scurpiddu", in via Montecassino, fra le più note viale Caduti di Marzabotto e via Michele Amari, nel quartiere di Villaseta. A prendere di mira l'istituto scolastico, chiuso in questi giorni di festività natalizie, è stata una banda di vandali.

Probabilmente giovani teppisti che, approfittando delle ore del pomeriggio o della serata, hanno iniziato a tirare dei sassi contro le finestre dell'asilo che fa parte dell'istituto comprensivo "Salvatore Quasimodo". La scoperta del raid vandalico è stata fatta nelle ultime ore e forse soltanto per caso, visto che la scuola dell'infanzia è, al momento, chiusa.

Naturalmente è stato subito lanciato l'allarme e sul posto, in via Montecassino appunto, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno constatato il danneggiamento dei vetri delle finestre dell'istituto scolastico e hanno avviato le indagini per tentare di identificare i piccoli teppisti. L'attività investigativa, seppur nel più fitto riserbo, si starebbe concentrando proprio sui giovanissimi che vivono nel quartiere satellite di Villaseta. Sarà necessario, però, del tempo per riuscire a dare, laddove possibile, una identità ai vandali che hanno provocato gravi danni.