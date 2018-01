Abbandono dei rifiuti, "fioccano" nuove multe: controllati 100 sacchetti

Non si fermano i controlli utili a fronteggiare il fenomeno dell’abbandono incondizionato dei rifiuti. I netturbini hanno controllato in tutto cento sacchetti, segnalando nuove irregolarità. È toccato ai vigili urbani, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, bloccare con alcune multe gli “incivili”. Nella zona di Maddalusa, Fiumenaro e Zingarello, compresa la via Lago di Pergusa, sono stati in tutto sanzionati tre agrigentini. Le multe ammontano a 600 euro ciascuna.