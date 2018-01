Vandali scatenati distruggono una panchina dell'appena riaperta piazza

Vandali scatenati in piazza Maddalena a Santo Stefano Quisquina. Piazza che è stata riaperta, nella sua interezza, dopo tanti anni di lavoro e un contenzioso, nelle scorse settimane. E nella piazza, vicina alla villa comunale, era stata garantita una nuova illuminazione e un nuovo look con nuovissime panchine in legno e ferro.

Ed è proprio su una di queste panchine che si sono "concentrati" i vandali, devastandola.

"Quest'ennesimo raid vandalico - ha commentato il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, - ci fa semplicemente vergognare. L'amministrazione comunale condanna con fermezza questo ulteriore gesto di inciviltà, sporgendo denuncia alle autorità competenti. Questo episodio - ha aggiunto il sindaco Cacciatore - rende ancora più attuale ed urgente l'esecutività del progetto sulla videosorveglianza che andrà in gara di appalto in tempi celeri".