"Tenta rapina in casa di una novantenne", giudizio immediato per Faraci

Giudizio immediato per Giuseppe Faraci, 24 anni, di Santa Elisabetta, arrestato lo scorso anno con l'accusa di avere tentato un colpo in casa di una novantenne. Il giovane, coinvolto in numerose altre vicende giudiziarie per droga e altri reati, dopo essere stato scoperto dal figlio dell'anziana, lo avrebbe colpito con una spallata per darsi alla fuga senza, però, riuscire a portare via nulla.

L'episodio è avvenuto il 27 gennaio scorso. Lo scorso luglio è scattato l'arresto. Adesso il gip Alfonso Malato ha disposto il giudizio immediato ritenendo che vi fossero gli estremi della cosiddetta "evidenza della prova". Il processo è stato fissato per il 5 marzo davanti ai giudici della prima sezione penale.

Il difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, entro quindici giorni potrà chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.