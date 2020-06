Alberi bruciati mettono in pericolo la strada, operai e vigili del fuoco in azione

Operai al lavoro per rimuovere due eucalipti bruciati sulla strada provinciale ex consortile 44 Carbonia – Muxarello. Il personale del Libero consorzio è intervenuto per eliminare il pericolo all'altezza del km 3, vicino il comune di Santa Elisabetta.

Per le grandi dimensioni degli alberi, sono intervenuti anche i pompieri.