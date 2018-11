Rinasce la biblioteca comunale, oltre 500 mila euro dalla Regione

E’ stato personalmente il presidente della Regione, Nello Musumeci, a consegnare nel corso di una cerimonia a Palazzo d’Orleans, a 40 sindaci siciliani tra i quali i quali il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, il decreto di finanziamento e la convenzione per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico della biblioteca comunale.

Grande soddisfazione hanno manifestato il sindaco e la Giunta, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri, per l’obiettivo raggiunto: l’emissione del D.D.G. n. 1039 del 20/11/2018 a finanziamento dell’opera per l’importo di 522.606,80 euro, a valere sulle risorse del P.O. FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 “Energia sostenibile e qualità della vita”.

“Un ulteriore risultato, che finalmente riqualifica e presto restituirà alla comunità i locali della biblioteca (ex municipio), da sempre un luogo da tutti riconosciuto come punto di aggregazione a vocazione multipla, in quanto strutturata come biblioteca civica, come centro cittadino oltre che come ludoteca.

Certamente un progetto ambizioso ha dichiarato il Sindaco, che si pone l’obiettivo di recuperare un contenitore identitario, un servizio informativo e culturale rivolto ad ampie fasce di utenti e ad un pubblico di studiosi non solo locali, puntando in particolare sulla valorizzazione delle ricche raccolte storiche e sull’arricchimento degli strumenti per la ricerca bibliografica e multimediale della storia e del territorio siciliano.

Tutto ciò, a dimostrazione della capacità propositiva dell’Amministrazione di questo comune, una squadra... in sinergia con gli uffici, motivata che senza risparmio con l’impegno continuo e l’azione innovativa e progettuale è riuscita in questi anni a mettere in atto una valida azione programmatica con l’affermazione di una nuova e seria idea di governo fatta di “confronto, condivisione e coinvolgimento nelle scelte”.