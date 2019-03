Tentata rapina a casa di una novantenne, chiesta condanna a 3 anni

Tre anni di reclusione per Giuseppe Faraci, 24 anni, di Santa Elisabetta, arrestato due anni fa con l'accusa di avere tentato una rapina in casa di una novantenne. Sono stati proposti dal pubblico ministero Alessandra Russo.

La pena, ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato, sarebbe stata di quattro anni e sei mesi se il difensore, l’avvocato Giuseppe Barba, non avesse scelto il giudizio abbreviato.

Il giovane, coinvolto in numerose altre vicende giudiziarie per droga e altri reati, dopo essere stato scoperto dal figlio dell'anziana, lo avrebbe colpito con una spallata per darsi alla fuga senza, però, riuscire a portare via nulla.

L'episodio è avvenuto il 27 gennaio del 2017. Sei mesi dopo, sulla base delle indagini e della testimonianza dell’anziana e del figlio, è scattato l'arresto.