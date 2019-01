Sant'Angelo Muxaro, tutto pronto per la 61esima Sagra della ricotta

Domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania le Sant’Angelo Muxaro si veste a festa per dar via alla 61^ Sagra della ricotta che ogni anno richiama migliaia di visitatori da ogni parte.

La festa, divenuta un appuntamento per tutti coloro che amano andare in giro per sagre e manifestazioni tipiche siciliane, è un’ottima iniziativa per far riviere le nostre tradizioni popolari.

Come sempre teatro principale della festa sarà piazza Umberto che dalle 7,30 vedrà l’arrivo dei pastori con il gregge. Alle 9,30 l’apertura della sagra con la preparazione e la degustazione in piazza della ricotta.

Sempre in piazza Umberto, dalle 11, sarà possibile ammirare la mostra fotografica a cura di Antonio Picone, dal titolo: “Le stagioni nel centro Sicilia”. Alle 11,30 la manifestazione “Un fiume di vino”, incontro con l’AIS, l’Associazione Italiana Somelier e la presentazione e la degustazione di vini di aziende locali.

Alle 16 la “Retina” e la cavalcata e alle 16,30 la vastasata di Nardo e Riberio, seguita dalla visita dei Magi, dei pastori e dei pargoli al presepe, la processione e la Santa Messa.

Il sindaco di Sant'Angelo Muxaro Angelo Tirrito e la giunta comunale invitano tutti a trascorrere il giorno dell'Epifania nel caratteristico borgo collinare per trascorrere una giiornata speciale e rivivere le atmosfere di un tempo.