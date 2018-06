Prima la lite, poi il misterioso danneggiamento al locale: avviate le indagini

Discute animatamente con i proprietari di un locale di San Leone. Qualcuno, temendo forse che l’animata diatriba degenerasse, chiama il 113 e i poliziotti della sezione “Volanti”, in una manciata di minuti, riportano la calma. Due ore dopo, gli agenti della stessa sezione sono “costretti” a ritornare nello stesso identico posto. Questa volta, nessuna lite, ma un vero e proprio danneggiamento.

Un misterioso incendio, divampato all’improvviso, ha incenerito una delle tende esterne del locale. Nessun dubbio – non in questo caso – sul fatto che l’incendio sia stato appiccato. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno immediatamente, già nottetempo, avviato le indagini per cercare di stabilire che cosa sia accaduto nel rione balneare di Agrigento e soprattutto per cercare di stabilire se fra i due diversi episodi – la lite e il danneggiamento – possa esservi o meno un collegamento. Ieri, naturalmente, l’attività investigativa risultava essere ancora all’esordio. Servirà del tempo per circostanziare tutto e per fare – l’obiettivo è proprio quello – chiarezza.