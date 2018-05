Lascia l'auto per andare a pranzo e la ritrova completamente svaligiata

Lascia l’auto posteggiata lungo il viale Delle Dune, a San Leone, e va a pranzare. Al ritorno, poco dopo, la trova forzata e dall’utilitaria sono scomparse due borse: in una era custodito tutto il campionario di cosmetici e nell’altra c’era un pc, un tablet, delle carte di credito, dei documenti e qualche spicciolo.

E’ stato un furto con scasso quello messo a segno ad ora di pranzo della giornata di mercoledì. Vittima, suo malgrado, è stato un rappresentante di cosmetici. Un uomo che non ha potuto far altro che comporre il 113. Lungo il viale Delle Dune si sono portate le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Agenti che hanno effettuato il sopralluogo, constatato il furto con scasso, raccolto la denuncia e avviato le indagini. Non sarà però semplice riuscire ad identificare i balordi che hanno messo a segno la razzia.

A quanto pare i criminali non si sono lasciati dietro le spalle alcun indizio.