Ladri ancora in azione, uno di loro è rimasto ferito: trovate tracce di sangue

Due furti i messi a segno e uno quello rimasto a livello di tentativo. La banda di ladri, che razzia appartamenti e villette a San Leone e al Villaggio Mosè, è ancora in azione. Soltanto da una villetta di via Dei Girasoli, nel rione balneare di Agrigento, i ladri non hanno portato via nulla. Non c’era forse niente di interessante? O non hanno avuto il tempo? Perché, magari, messi in fuga da qualcosa o qualcuno? Ma un altro colpo - in via Delle Orchidee - è stato centrato e i malviventi hanno portato via oro, argento e soldi.

In uno dei due casi verificatisi a San Leone, qualcuno dei ladri s’è anche fatto male: sarebbero state repertate, infatti, delle tracce di sangue. La polizia di Stato e i carabinieri – a seconda degli episodi e delle denunce raccolte – hanno, come sempre, fatto la constatazione di furto o di tentata razzia e hanno avviato le indagini.

In via Zante, i “topi d’appartamento” hanno atteso che l’anziano proprietario della residenza uscisse di casa per fare la spesa quotidiana. Durante la mattina – quindi alla luce del sole – hanno forzato, senza aver paura di essere sentiti o visti, una finestra. Si sono facilmente intrufolati e hanno messo a soqquadro ogni stanza. Dall’abitazione, la banda di ladri – difficile infatti riuscire ad ipotizzare che in azione sia entrato un solo malvivente – ha portato via quanto di prezioso sono riusciti a trovare: oro e argento. La scoperta è stata fatta dal pensionato settantacinquenne al momento del rientro a casa. L’anziano ha subito composto il 112 e in via Zante si è precipitata una pattuglia dei carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. I militari hanno constato il furto aggravato, raccolto la denuncia contro ignoti e avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome ai ladri.

Anche in via Dei Girasoli e in via Delle Orchidee, il copione è stato sempre lo stesso: i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato una finestra e poi hanno cercato soldi, preziosi, gioielli fra cassetti e armadi.