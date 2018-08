Raccolta differenziata anche in spiaggia, ecco i primi mastelli colorati

Raccolta differenziata anche in spiaggia. Nei giorni scorsi, per la prima volta dall'avvio del servizio, che a San Leone è partito il 4 dicembre, sono comparsi i mastelli per gettare i rifiuti correttamente, come avviene per il "porta a porta".

I cestini colorati sono stati collocati al viale delle Dune, nella spiaggia della sesta traversa che precede le Dune.