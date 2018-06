Festa di San Calogero, bancarelle da Porta di Ponte al viale della Vittoria

Approvato l'atto di indirizzo in Consiglio comunale per riportare le bancarelle da Porta di Ponte al viale della Vittoria in occasione della festa di San Calogero.

Sulla vicenda interviene Salvatore Borsellino, presidente della prima commissione consiliare, composta dai consiglieri comunali Picone, Carlisi e Nobile, dicendosi "pienamente soddisfatto a seguito dell'approvazione dell'atto di indirizzo dove si chiede di riportare le bancarelle da Porta di Ponte al viale della Vittoria, così da garantire anche la pubblica e privata incolumità dei cittadini e turisti che da quattro anni di ritrovano costretti a varcare a piedi la strada alfine di recarsi presso le su citate bancarelle".

"Siamo soddisfatti - dichiara Borsellino - ringraziamo i consiglieri comunali di opposizione per il voto espresso favorevolmente in merito al documento consiliare riguardante la nostra amata festa di San Calogero".