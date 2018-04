Accesso ispettivo antimafia al Comune di San Biagio Platani, elezioni a rischio

Salteranno, probabilmente, anche le amministrative di San Biagio Platani. Al Comune del paese famoso per gli Archi di Pasqua è in corso l’accesso ispettivo antimafia. La commissione, nominata dal ministero su sollecitazione della Prefettura, in teoria dovrebbe rimanere al lavoro per tre mesi. Non sarà così però. Ed ecco perché anche a San Biagio Platani – serviranno naturalmente dei passaggi tecnici e squisitamente formali, oltre che sostanziali, - c’è il concreto rischio che la tornata elettorale salti.

La commissione d'accesso ispettivo – composta dal vice prefetto Elisa Vaccaro (che ha fatto parte anche della commissione d’accesso ispettivo al Municipio di Camastra), dal comandante del reparto Operativo dei carabinieri: il colonnello Rodrigo Micucci, e dal capitano Luigi Carluccio che è il comandante della compagnia della Guardia di finanza di Sciacca – la prossima settimana verificherà con il ministero dell’Interno i termini entro i quali dovranno presentare la loro relazione.

L'accesso ispettivo di norma dura 3 mesi ed è prorogabile di altri tre. In questo caso però dovrà essere indicato dal ministero un termine entro il quale consegnare la relazione. Pare scontato, infatti, che occorra muoversi rapidamente. E questo proprio perché San Biagio Platani rientra nell'elenco degli enti per i quali la Regione ha previsto l'indizione dei comizi elettorali. Municipio chiamato alle amministrative, dunque, il prossimo 10 giugno. L’eventuale, ipotetico, scioglimento dovrà ricadere – qualora, naturalmente, emergano eventuali, ipotetici, condizionamenti – sull’organo già amministrativamente operativo.

A San Biagio Platani, a fine gennaio scorso, nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata "Montagna", è stato arrestato il sindaco Santino Sabella.