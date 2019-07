Mandato europeo per reati di droga in Belgio: arrestato 29enne ricercato

Era ricercato in tutta Europa. E’ incappato in un posto di controllo lungo la statale 624, in territorio di Sambuca di Sicilia, realizzato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca ed è stato arrestato. Si tratta di un ventinovenne agrigentino, ricercato appunto, per reati in materia di droga commessi in Belgio. Ad arresto effettuato è stato portato alla casa circondariale di Sciacca. Per i carabinieri del Norm di Sciacca avrebbe dovuto essere un ordinario posto di controllo, lungo la statale 624. Fra i tanti controllati anche il ventinovenne agrigentino.

Dalla verifica effettuata alla banca dati delle forze di polizia, i carabinieri hanno appurato che su quel nominativo c’era un mandato d’arresto europeo per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi in Belgio. Mandato che, appunto, è stato subito eseguito visto che il giovane agrigentino era ricercato. Dopo le formalità di rito dell’arresto, il ventinovenne è stato accompagnato al carcere di Sciacca dove dovrà restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria belga. Non è escluso che venga disposto un suo trasferimento in Belgio.