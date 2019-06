Da Masterchef alla sua gente, tutti pazzi per il sushi "agrigentino" di Cozzitorto

Dalle cucine di Masterchef fino ad arrivare ad uno show cooking in spiaggia. Il suo mare, il primo tramonto di giugno ed ora anche la sua gente, Salvatore Cozzitorto ha cucinato per centinaia di agrigentini. Lo chef “figlio” dell’edizione 2019 di Masterchef Italia, è stato l’ospite d’onore di uno dei principali lidi di San Leone.

In tanti hanno voluto assaggiare il sushi “agrigentino” del "comandante" Cozzitorto. Lo show cooking ha richiamato migliaia di persone, Salvatore ha cucinato per ore senza mai fermarsi. Estro, quella sana dose di follia ed il mare: vera fonte di ispirazione per i piatti del cuoco agrigentino.

Una domenica a base di buona cucina ed un pomeriggio reso speciale dalle creazioni di Salvatore Cozzitorto. Con lui gli amici di una vita e tanta gente, persone che hanno voluto assaggiare le “chicche” dell’agrigentino. Il primo appuntamento con la città è stato un successo, non è escluso che il bis non tardi ad arrivare.