"Rubano il telefono ad un nigeriano e poi fuggono", arrestate due persone

La polizia di Stato di Agrigento, ieri 13 febbraio 2020, ha eseguito un’ordinanza cautelare a carico di Roberto Fragapane di 27 anni, già sorvegliato speciale. In manette anche Giuseppe Casà di 24 anni. Entrambi sono ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso.

Il personale della Squadra Mobile, diretta da Giovanni Minardi, ha eseguito la misura, emessa dal Gip del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, che prevedeva gli arresti domiciliari per Casà e la custodia cautelare in carcere per Fragapane, misura per quest’ultimo più grave alla luce dei precedenti.

Gli accadimenti che hanno determinato la Procura della Repubblica di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ad inoltrare al Gip la richiesta di applicazione della misura cautelare, risalgono a domenica 12 gennaio, quando un uomo di origini nigeriane veniva avvicinato dalla vettura con a bordo i due arrestati i quali rapinavano la vittima di un telefono cellulare, dandosi immediatamente alla fuga.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal sostituto Procuratore Alessandra Russo, hanno permesso sia di individuare i soggetti ritenuti responsabili della rapina, sia di risalire all’ultimo utilizzatore del telefono cellulare.

L’apparecchio è stato sequestrato e già riconsegnato al legittimo proprietario, mentre le attività investigative sviluppate in tale direzione, hanno portato alla denuncia in stato di libertà, di un altro soggetto ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

"Si evidenzia - fanno sapere dalla Questura - che la fattiva collaborazione della vittima è stata essenziale alle indagini; purtroppo, tale contributo spesso viene a mancare in tanti altri casi, in cui l’omertà caratterizza irragionevolmente le dichiarazioni delle persone offese".