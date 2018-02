Entra al supermercato e ruba pannolini e due bistecche: denunciata un'agrigentina

Entra in un supermercato, del quartiere Bonamorone, e ruba una vaschetta con due bistecche, un pacco di pannolini per neonati e un pacco di salviettine umidificate. Quel furto – evidentemente dettato dallo stato di necessità – non è passato inosservato. Qualcuno, dal supermercato, ha composto il 113 e ha richiesto l’intervento della polizia di Stato. A Bonamorone, in una manciata di minuti, sono giunti i poliziotti della sezione “Volanti”.

Grazie alle descrizioni acquisite – della presunta ladra – i poliziotti hanno avuto pochi dubbi e, immediatamente, hanno identificato la donna, che non abita nella stessa zona. E’ scattato il controllo nell’abitazione della giovane. Ed è stata la stessa ragazza agrigentina – non appena si è ritrovata con i poliziotti davanti agli occhi - che ha ammesso d’aver portato via, dall’esercizio commerciale, quanto indicato dai titolari del supermercato. Refurtiva – dal valore di 11,70 euro – che è stata immediatamente dopo restituita dalla stessa giovane. Una donna che, inevitabilmente, verrà denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per furto aggravato.

Un furto messo a segno, però, - e questo è apparso evidente anche agli stessi poliziotti della sezione “Volanti”, che sono coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, - per necessità.