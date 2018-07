Roberto non si trova, avvistato ancora a Roma: ha fatto perdere le sue tracce

Roberto Stagnitto non si trova. Dopo il primo allarme, l’agrigentino scomparso era stato ritrovato. Il 34enne, avvistato a Roma, aveva poi fatto perdere nuovamente le sue tracce.

Oggi, le ricerche non si fermano. L’ultimo avvistamento risale a ieri. Roberto Stagnitto è stato visto e riconosciuto in via Giovanni Pierluigi da Palestrina, a Roma.

Alcuni passanti hanno allertato la polizia, ma dopo poco è riuscito ancora a fare perdere le sue tracce. L’agrigentino indossa un jeans chiaro ed una maglia grigia.