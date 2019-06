Lavori sulla 640 a rischio stop? Vertice in commissione Territorio all'Ars

Futuro dei lavori sulla statale 640, il prossimo 3 luglio audizione in commissione "Ambiente e Territorio" dell'Ars con i vertici di Anas, la Cmc, l’assessore Falcone, le imprese creditrici della Cmc ed i sindaci coinvolti, come il sindaco di Agrigento Firetto.

Ad annunciarlo è la presidente della commissione Giusi Savarino. "Seguo questa incresciosa vicenda da più di un anno - spiega - avevo richiesto già 6 mesi fa l'istituzione di un fondo salvaimprese e allo scopo il presidente Musumeci aveva proposto di anticipare 70 milioni dai fondi europei, operazione che abbisogna il lasciapassare del governo romano, nonostante le rassicurazioni da parte del Ministro, passano i mesi e ancora nulla di fatto. Anzi la pezza trovata in Parlamento è una totale presa in giro. Sono basita e amareggiata ma non mi arrendo: sto al fianco dei Sindaci, delle imprese creditrici ed in difesa dei siciliani".