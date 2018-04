Ritrovata un'auto rubata, era senza targa: avviata un'inchiesta

E’ stata ritrovata, abbandonata, alla fine di via Nuova Favara, quasi all’innesto con la provinciale che conduce alla statale 640. A ritrovarla sono stati, durante un ordinario pattugliamento del territorio, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. Si tratta di una Fiat Punto che era stata rubata lo scorso 7 aprile da via Mazzini, sempre ad Agrigento.

L’utilitaria era in buone condizioni, ma è risultata essere priva della targa. Un dettaglio che non sembrerebbe essere di poco conto per le indagini. L’utilitaria è stata usata per una rapina? O è stata forse, sempre per fatti inerenti alla criminalità, la targa ad essere usata? Targa che potrebbe essere stata collocata su un’altra auto e poi gettata, in modo che l’auto usata è rimasta sempre “pulita”. Sono state avviate le indagini e spetterà alla polizia di Stato dare delle risposte.