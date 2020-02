Ritardi sul ponte Petrusa, la ditta esecutrice: "Non è stata colpa nostra, ripartiremo"

“I ritardi sulle operazioni di varo delle travi del nuovo ponte Petrusa non sono dovuti a problemi di liquidità della ditta esecutrice dei lavori ma all’impossibilità dell’azienda titolare delle gru a rispettare il contratto precedentemente stipulato”.

Queste sono le precisazioni di Salvo La Porta, procuratore generale della ditta che, per conto di Anas, sta eseguendo i lavori di realizzazione del nuovo viadotto che dalla statale 122 “Agrigentina” collega i centri di Favara e Agrigento.

“Le operazioni di varo – specifica il responsabile della ditta – dovevano effettuarsi lunedì scorso 3 febbraio, ma nella giornata di giovedì, 24 gennaio, l’azienda fornitrice delle due speciali gru necessarie al sollevamento delle travi in acciaio, ci ha fatto sapere che, per problemi emersi in un altro cantiere, non avrebbe potuto fare arrivare in tempo i due mezzi nel cantiere di contrada Petrusa, chiedendoci altre due settimane di tempo. Vista l’impossibilità sopraggiunta – ha aggiunto La Porta – ci siamo subito messi alla ricerca di un’altra azienda in grado di fornirci le gru, dopo averla reperita e stipulato un nuovo contratto, per lunedì prossimo 10 febbraio, le gru arriveranno in cantiere e condizioni meteo permettendo, da martedì 11 febbraio, dovrebbero iniziare le operazioni di varo delle travi”.

La Porta fa riferimento alle parole dette dal direttore dell'Anas, Valerio Mele. Proprio Mele, ai microfofoni di AgrigentoNotizie, aveva attribuito alla ditta esecutrice, le "colpe" dei ritardi nel completamento dei lavori di costruzione del nuovo ponte Petrusa.