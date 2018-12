Scoppia la rissa fra immigrati in un locale, ragazze terrorizzate si rinchiudono nel bagno

Rissa "a mano armata" - fatta con le bottiglie di vetro rotte - in un locale pubblico di piazza via Pirandello. A "scontrarsi" quattro, forse cinque, extracomunitari. A quanto pare, il maxi tafferuglio dei nordafricani ha determinato anche il danneggiamento delle vetrate del locale. Due giovani agrigentine – di 25 e 23 anni – ci hanno provato a calmarli, a far rientrare la “discussione”, ad allontanarli. Temendo però, poi, il peggio le due giovani si sono rifugiate e rinchiuse all’interno dei bagni e hanno immediatamente chiesto aiuto alla sala operativa della polizia di Stato. Dal 113 è stata “dirottata” subito la pattuglia della sezione “Volanti” più vicina. Sono stati momenti – soprattutto per le due giovanissime – di terrore quelli vissuti, stanotte, in via Pirandello, nei pressi della centralissima via Atenea.

Quando i poliziotti della sezione “Volanti” – in maniera fulminea – sono giunti sul posto, degli esagitati non c’era però più nessuna traccia. Appare verosimile che, in maniera repentina, i migranti si siano allontanati facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono messi a “caccia” degli esagitati, rastrellato l’intero centro storico. Non sarebbe saltata fuori però nessuna traccia utile all’attività investigativa. Gli agenti hanno verificato la presenza e il funzionamento di eventuali telecamere di video sorveglianza. Telecamere che però non sarebbero state trovate.

Sono state sentite le ragazze, ma anche tanti altri testimoni. E proprio a dire dei testimoni, pare che qualcuno degli extracomunitari coinvolti nella maxi lite, possa essere rimasto ferito.