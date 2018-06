Riqualificazione delle vie, dei cortili e delle scale di "Girgenti": "sì" al progetto

Il progetto definitivo, in linea amministrativa, è stato approvato. La Giunta Firetto - assenti gli assessori Gerlando Riolo e Giovanni Amico - ha detto "sì" al piano di lavoro per la riqualificazione delle vie, dei cortili e delle scale della zona di via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant'Antonio, via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia. Si tratta dell'area compresa tra palazzo Tommasi e via Atenea, degli interventi inseriti nel piano denominato "Girgenti". Un progetto - questo per la riqualificazione delle vie, dei cortili e delle scale - di ben 3.500.000 di euro.

Di fatto verrà rinnovato il tessuto viario del centro storico. Il programma straordinario di riqualificazione del centro storico di “Girgenti” ha già ottenuto un finanziamento da 15 milioni e 800 mila euro.

Il dettaglio degli interventi

La riqualificazione delle vie, cortili e delle scale della zona di via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant'Antonio, via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia costerà 3 milioni e 500 mila euro e tenderà al recupero logistico funzionale della viabilità, dei percorsi e degli ambiti urbani socio aggregativi: cortili, slarghi. Si tratta della porzione della città antica risalente alla dominazione araba le cui testimonianze sono ancora presenti.

Verranno recuperate le strade, piazze e cortili ma anche alcuni locali al piano terra prospicienti via Gubernatis e Serroy, da destinare ad attività artigianali e commerciali. È previsto anche il recupero di un'area verde all'interno dell'isolato al fine di poterlo integrare con i percorsi del tessuto viario, quale luogo destinato alla sosta e riposo, così come il rifacimento delle pavimentazioni delle sedei stradali con pietra bianca anticata.

Si provvederà all'interramento della rete pubblica elettrica e telefonica, alla sostituzione dei corpi illuminanti. Sarà, come nelle altre zone del progetto "Girgenti", rifatto il sistema di convogliamento delle acque bianche, collocati elementi di arredo urbano e saranno realizzate opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto un sistema di videosorveglianza.