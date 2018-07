Spuntano i fiori alla stazione centrale, riqualificate le aree verdi

Riqualificate le aree verdi della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. La ditta Artemede Global service, che ha in appalto il servizio di manutenzione, pulizia e decoro, ha provveduto su richiesta da Rete Ferroviaria Italiana a riqualificare le aree verdi attigue ai binari piantumando fiori e altre specie tipiche dell'area del mediterraneo.

"Il risultato - si legge in una nota - è un tripudio di colori che trasforma la principale stazione del capoluogo in un luogo accogliente per i turisti, numerosi in questo periodo, e i tanti pendolari che quotidianamente utilizzano il servizio ferroviario. La Artemide Global Service ha eseguito analoghi interventi anche nelle stazioni di Agrigento Bassa e Aragona Caldare".

