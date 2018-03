Netturbini in azione, bonificate le mini discariche del Villaggio Mosè

Operatori ecologici in azione lungo le vie Dei Fiumi e Degli Ulivi. I netturbini hanno bonificato tutte le mini-discariche che erano state create dagli incivili. Sacchetti dei rifiuti - anzi montagne di spazzatura - sui marciapiedi e perfino sulla sede stradale, tant'è che gli automobilisti risultavano essere costretti a fare veri e propri slalom per non finire sopra o contro l'immondizia.

I rifiuti, facile preda dei randagi, venivano, di fatto, trascinati ovunque facendo dunque lievitare il numero delle mini-discariche a cielo aperto. Gli operatori ecologici sono però riusciti a ripulire marciapiedi e strade. A monitorare, cercando anche di scovare degli indizi per identificare chi ha abbandonato i cumuli di rifiuti, è stata la polizia municipale.