Lampedusa, via alla rimozione delle imbarcazioni dei migranti al molo Favaloro

E' iniziata a Lampedusa la rimozione delle imbarcazioni dei migranti al Molo Favaloro. L'intervento di bonifica ha preso il via questa mattina. "Finalment - dice il sindaco dell'isola, Totò Martello - dopo le numerose sollecitazioni da parte della della nostra amministrazione comunale, è iniziata la rimozione delle imbarcazioni dei migranti che da mesi, in alcuni casi da anni, erano 'abbandonate' al molo Favaloro". La messa in sicurezza dell'area, infatti, è stata più volte sollecitata

"Questo intervento di bonifica - aggiunge Martello - è indispensabile per la messa in sicurezza dell'intera area portuale e per la tutela del nostro ambiente e del nostro mare. Ringrazio quanti si sono interessati per dar seguito alle nostre richieste ed in particolare il prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento 'Libertà Civili ed Immigrazione' del ministero dell'Interno, che anche in questa

occasione dimostra di seguire con attenzione le vicende dell'isola"