"Rifiuti putrescenti con presenza di liquami", transennato e chiuso vicolo Vella   

Vicolo Vella, una traversa cieca della via Atenea, è stato interdetto. E' già vietato l'accesso a persone e mezzi sino al ripristino delle condizioni di salubrità dell'area. A disporlo - dopo aver ricevuto un apposito atto di indirizzo dell'assessore all'Ambiente Nello Hamel - è stato il dirigente del settore Sanità, Ecologia e Energia: Domenico Savio Lo Presti.

Il Comune ha demandato all'ufficio Protezione civile l'apposizione di idonee transenne all'incrocio fra il vicolo Vella e la via Atenea. Transenne, già collocate, per ottenere la piena interdizione. L'assessore Hamel aveva dato l'atto di indirizzo per la chiusura temporanea per la salvaguardia della salute pubblica. Era stata verificata, del resto, la notevole presenza di rifiuti putrescenti con presenza di liquami.

Il vicolo cieco resterà chiuso fino a quando un'apposita ditta - che si sta cercando in queste ore - non provvederà alla totale pulizia e disinfettazione dei luoghi.

