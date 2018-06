Scontro sui rifiuti, agrigentini in marcia: l'incontro con Firetto e Hamel

Gli abitanti di San Leone e non solo, “marceranno” questo pomeriggio davanti il Comune di Agrigento. Una manifestazione pacifica per quella che è diventata una vera emergenza rifiuti. Inizialmente era stato chiesto un incontro con il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Faccia a faccia che in un primo momento era saltato.

Per questo la manifestazione aveva subito della variazioni, oggi ancora un cambiamento: Firetto ci sarà e con lui anche l’assessore Nello Hamel. Anzi, da palazzo dei Giganti fanno anche sapere che "sindaco e assessore saranno presenti con piena disponibilità a ricevere una delegazione rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei commercianti operanti nelle zone balneari per discutere, informare e ricevere suggerimenti sui problemi dell'ottimizzazione della raccolta differenziata e della pulizia delle strade".

"Con l'occasione - aggiungono dall'amministrazione - saranno comunicate alcune iniziative già predisposte per affrontare le emergenze che sono causa delle molteplici criticità verificatesi sul territorio".