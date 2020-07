Rifacimento facciate nel centro storico, in arrivo 112mila euro

Rifacimento delle facciate nel centro storico di Agrigento, finanziati 112 mila euro. A darne annuncio, il sindaco Lillo Firetto.

"Si tratta del residuo dei fondi già stanziati - spiega -. Quaranta in tutto gli agrigentini che con amore per il centro storico hanno deciso di investire nel recupero degli immobili ottenendo un contributo per il rifacimento dei prospetti. Hanno ottenuto fino al 50 per cento della spesa. Ventiquattro avevano già ricevuto il contributo alla fine del 2019. Sono stati impegnati 500 mila euro di fondi regionali a questo scopo, e c' è un altro milione a disposizione con le stesse finalità, cui vanno aggiunti 500mila euro dal progetto Girgenti.

"Recuperare le facciate - ha dichiarato il sindaco Lillo Firetto - significa contribuire a restituire valore e bellezza. Se a questo uniamo gli interventi pubblici in centro storico previsti dal progetto Girgenti, possiamo dire di aver realizzato un atto d'amore collettivo per la città. Questi ultimi fondi sono pervenuti il 10 luglio dalla Regione. La prossima settimana le somme saranno prontamente trasferite ai destinatari dei finanziamenti. Spero che si aggiungano tanti altri per restituire bellezza al centro storico".