Aveva 20 grammi di hashish già suddiviso in dosi, arrestato un giovane

E' stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish già suddiviso in dosi. "Roba" ritenuta pronta per lo spaccio. E' in via Tevere, a Ribera, che i carabinieri hanno arrestato - per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - un giovane tunisino.

I carabinieri della tenenza cittadina subodorando che il giovane immigrato, residente da qualche tempo a Ribera, potesse smerciare droga hanno deciso di pedinarlo. Poi è scattato il blitz in una delle tante abitazioni di via Tevere, residenze abbandonate dopo la frana del 1994, ed è stata trovata la droga.