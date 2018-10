"Cinque panetti di hashish nascosti nel sedile dell'auto", arrestato commerciante

Avrebbe dovuto essere un banale, usuale, posto di controllo. In realtà, i carabinieri hanno trovato - nascosti nel sedile del conducente dell'autovettura - cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Un ventitreenne, commerciante ambulante, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è stato realizzato, dai carabinieri della tenenza di Ribera, lungo la strada statale 115. Dopo aver chiesto patente e libretto, i carabinieri notando lo strano atteggiamento del giovane hanno deciso per una perquisizione. Ed effettivamente i carabinieri ci avevano visto bene: da sotto il sedile del conducente è saltata fuori la "roba" che è stata, naturalmente, sequestrata.

Dopo aver scovato "l'azienda agricola" che, in territorio di Naro, si occupava della produzione di marijuana, i carabinieri dell'Agrigentino - su disposizione del comando provinciale di Agrigento - hanno ingaggiato una vera e propria "guerra" contro lo spaccio di strada. Praticamente non passa più giorno senza che non venga effettuato un arresto di presunti, piccoli, pusher.

Nelle ultime settimane è stato, infatti, un crescendo di sequestri di stupefacente: marijuana, hashish e cocaina in particolar modo. Ad essere arrestati sono stati uomini e donne, agrigentini ed extracomunitari, giovanissimi e meno giovani.