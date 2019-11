Va a dare da mangiare agli animali e raccogliere verdura: non torna più a casa, 53enne ritrovato morto

Esce da casa, nel pomeriggio di ieri, per andare a dare da mangiare agli animali e per raccogliere verdura stagionale. Nella sua abitazione non è però più tornato. A chiedere aiuto ai carabinieri, stamani, è stata la moglie che ne ha denunciato la scomparsa. I militari dell'Arma della tenenza di Ribera hanno subito avviato le ricerche e, purtroppo, il cinquantatreenne - Pietro Lazzara - è stato ritrovato privo di vita. Quasi sicuramente è stato ucciso da un malore improvviso. Un malore che, verosimilmente, non gli ha lasciato neanche il tempo per chiedere aiuto.

I carabinieri della tenenza di Ribera, durante le ricerche, hanno ritrovato l'autovettura del cinquantatreenne regolarmente chiusa in contrada Pianagrande, vicino al mare. Il cellulare che l'uomo avrebbe dovuto avere in tasca, risultava però essere spento. Varie le pattuglie che si sono subito precipitate sul posto per rastrellare l'area: era stato, del resto, attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

In tarda mattinata, purtroppo, i carabinieri hanno trovato cadavere dell'uomo. Trattasi con tutta probabilità di un malore - hanno confermato dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - .