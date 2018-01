Scivola in un canneto, morto pensionato di 78 anni

Un pensionato di 78 anni di Ribera, Luciano Lo Brutto, è morto l'ultimo giorno del 2017 dopo essere scivolato ed essere trafitto dal canneto di contrada Castellana, lungo il fiume Magazzolo. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Quando i familiari non lo hanno visto tornare a casa, preoccupandosi, sono andati a cercarlo in quella porzione di campagna che frequentava spesso. E' stato trovato esanime. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale tenenza. Lo Brutto è rimasto vittima di una semplice caduta e sarebbe stato trafitto da delle canne che gli hanno - ha ricostruito il quotidiano - perforato i polmoni. Dopo l'esame del medico legale, la salma è stata già restituita alla famiglia e in mattinata, nella chiesa di Santa Teresa, si terrà il funerale.