Sbarcano a Ribera e riescono a dileguarsi: è "caccia" all'uomo per i carabinieri

Un'imbarcazione di legno è stata trovata, dai carabinieri, in contrada Piana Grande a Ribera. Si tratta di quelle che vengono utilizzate dai migranti per le traversate della speranza. La barca è stata sequestrata ma degli extracomunitari non è saltata fuori nessuna traccia.

Pare - ma sono indiscrezioni raccolte dai militari dell'Arma che stanno effettuando le ricerche in tutta la zona - che a sbarcare, stamattina. siano stati quattro, forse cinque, immigrati. Le ricerche sono appunto ancora in corso. L'imbarcazione appare però, oggettivamente, grande - troppo grande - per essere stata utilizzata soltanto da quattro o cinque immigrati. "Carrette" del genere - questa ha sigle che riconducono alla Tunisia - si prestano infatti al trasporto di almeno una trentina di persone.

Non è escluso pertanto che potessero essere molti di più gli extracomunitari sbarcati e che ne siano stati notati - da coloro che avrebbero poi riferito ai carabinieri - soltanto alcuni.