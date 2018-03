"Sorpreso a rubare cassette di arance e carciofi", denunciato un 33enne

E' stato sorpreso, dai carabinieri, mentre stava caricando diverse cassette di arance e di carciofi su un furgoncino. Una presenza ritenuta sospetta dai militari dell'Arma della tenenza di Ribera e quelli della compagnia di Sciacca che, in contrada Molino Nuovo, in territorio di Ribera, hanno fatto scattare il controllo. Non ci hanno messo molto i carabinieri ad accertare che quel trentatreenne romeno tutte quelle cassette di arance e carciofi le aveva riempite rubando nell'attiguo fondo agricolo.

Il giovane romeno è stato sottoposto anche a perquisizione personale e sul veicolo. I carabinieri hanno, dunque, trovato e sequestrato una mannaia e un macete.

Il romeno è stato, a questo punto, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato e di porto ingiustificato di armi bianche. Le cassette di arance e di carciofi sono state recuperate e restituite al proprietario del fondo agricolo.