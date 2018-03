"Trovati in possesso di gioielli e soldi per 100 mila euro", ai domiciliari 2 giovani

Confermata la custodia cautelare in carcere per Adrian Florian Muraru di 32 anni. Concessi, invece, i domiciliari ad Tudor Dan Nita di 18 anni e a Georghe Mihaita Paraschiv di 26 anni. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo a carico dei tre romeni che erano stati arrestati, all'inizio di marzo a Ribera, da carabinieri e polizia perché trovati in possesso di gioielli e soldi per oltre 100 mila euro.

I tre romeni - che sono rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Forte, Giuseppe Tramuta e Santo Lucia - sono accusati dell'ipotesi di reato di ricettazione. Carabinieri e polizia, dopo una raffica di furti in abitazione, eseguirono delle perquisizioni e in un vaso pieno di terra trovarono un involucro sigillato con 40.000 euro e un contenitore pieno zeppo di oro e gioielli.