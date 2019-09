"Non supera le prove sismiche": è inagibile un plesso di scuola media

Non ha superato le prove sismiche. Il plesso scolastico di via Mosca, a Ribera, è stato dichiarato inagibile e pertanto appare praticamente scontato che per l'intero anno scolastico - che si appresta ad iniziare - resterà inutilizzato. Le classi - una dozzina - di scuola media che erano ospitate nell'immobile di via Mosca dovranno essere trasferite. Sono dunque ore frenetiche per il Comune di Ribera che sta, appunto, cercando l'alternativa e dunque la soluzione. A quanto pare, adesso, dovranno essere fatte nuove verifiche sull'immobile per potere poi stabilire che tipo di interventi sarà necessario fare per riportare l'edificio in piena sicurezza, superando dunque anche le prove sismiche.