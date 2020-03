“Avanti un altro”, Nino Tortorici nei panni di un eccentrico coreografo

In provincia di Agrigento, e non solo, lo conoscono tutti: il riberese Nino Tortorici, 48 anni il prossimo 14 marzo, da anni interpreta bizzarri personaggi nelle trasmissioni televisive Mediaset, in particolare in “Avanti un altro” di Paolo Bonolis dove, dopo il successo ottenuto nei panni de “il cognato dell’Alieno” adesso è un eccentrico coreagrafo.

Nino Tortorici ormai da anni ha lasciato la sua Ribera: vive e lavora a Roma. Il suo primo incontro con Paolo Bonolis risale al 1997 mentre la prima apparizione in tv risale all’aprile dello stesso anno in una puntata dello show “Tira e molla”. Dal 1998 è stato uno dei volti della trasmissione “Ciao Darwin”.

L’artista agrigentino è conosciuto anche per la sua lunga esperienza in radio: dopo aver iniziato con le radio locali nel 2000 ha collaborato con RTL 102.5, e poi ancora con Radio 2. Nel corso degli anni ha avuto modo di interagire con numerosi personaggi , tra cui Fiorello.

Nel 2010 torna a Canale 5 con Paolo Bonolis per la sesta edizione di Ciao Darwin: ad Avanti arriva qualche anno dopo sulla scia di un altro personaggio, l’Alieno, interpretato da Leonardo Tricarico: dopo l’uscita di scena di quest’ultimo, Nino – noto come il Cognato dell’Alieno – continua ad avere grande successo.

Adesso per lo showman riberese si aprono nuove ed interessanti prospettive.