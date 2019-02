Vince una crociera e organizza una lotteria, prete raccoglie 12 mila euro

Vince una crociera nel Mediterraneo e mettendola in palio organizza una lotteria-sorteggio per i due biglietti vinti. E con 10 euro a biglietto, padre Maniscaldo di Ribera riesce a racimolare 12 mila euro. Soldi che serviranno al completamento del primo piano del salone del Bambino che ha bisogno di restauro e riqualificazione per destinarlo agli scout riberesi e alla fruizione pubblica.

"Un altro piano – ha detto, al Giornale di Sicilia, padre Maniscalco – è già stato ristrutturato grazie sempre alla generosità dei riberesi e in particolare della famiglia Ragusa che ha dedicato questo gesto ai cari Emanuela e Giovanni che sono morti in un incidente stradale. Adesso, grazie alla crociera, ristrutturiamo un’altra parte della struttura, completando un lavoro importante a beneficio della comunità riberese".