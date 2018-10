Brucia l'auto di un impiegato comunale, avviate le indagini

Brucia l'auto - una Fiat Punto - di proprietà di un dipendente comunale sessantatrenne di Ribera. E' accaduto nella notte fra martedì e ieri, in piazza Matteotti laddove l'utilitaria era stata lasciata posteggiata. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Delle indagini si stanno, invece, occupando i carabinieri della tenenza di Ribera.

Le cause del rogo non sono risultate essere chiare. Accanto alla macchina, i militari dell'Arma e i pompieri non hanno ritrovato taniche sospette, né tracce di liquido infiammabile. Le cause dell'incendio sono, dunque, ancora in corso d'accertamento. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri fare chiarezza. Le fiamme hanno provocato un danno all'autovettura, quantificato in circa mille euro.