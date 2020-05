Frana durante i lavori di manutenzione, senso unico alternato sulla provinciale Ribera-Cianciana

Un'improvvisa frana sulla carreggiata, durante i lavori di manutenzione straordinaria, ha reso necessaria l'istituzione del senso unico alternato sulla strada provinciale 32, Ribera-Cianciana.

Il cedimento si è verificato in direzione Ribera, all'altezza del sesto chilometro. Una squadra di pronto intervento, dopo una breve chiusura al traffico, ha eseguito i lavori di messa in sicurezza e parziale chiusura della carreggiata. Istituito, inoltre, il divieto di transito per i mezzi pesanti.

Domani, tecnici del Libero consorzio e impresa valuteranno gli interventi da effettuare per il ripristino in tempi brevi della normale transitabilità.